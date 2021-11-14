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KKTC 38 yaşında: Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.
KKTC 38 yaşında: Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve dernek temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Aziz Lider Rauf Raif Denktaş,

Tüm ömrünüzü Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olmasına adayan eşsiz bir lidersiniz. 88 yıllık ömrünüzde Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin kazanılması için uğraştınız. Bu çaba sonunda kurduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.yıl dönümünde sizleri sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının her koşulda haklarını koruma gayretiniz bizlere ilham vermiştir. Kıbrıs Türklerinin devlet sahibi olma uğruna verdiğiniz kavga her daim rehberimiz olacaktır. Bizlere verdiğiniz nasihatlara bağlı kalarak, Kıbrıs Türklerinin eşit egemen varlığına, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine bağlı kalacağıma sizlere ve halkımıza söz veriyorum.

Kurucusu olduğunuz devletimizi yaşatma azmi ve kararlılığıyla, halkımızın bize verdiği yetkiyle ulusal davamıza en iyi şekilde sahip çıkma gayret ve çabası içerisindeyim.

Kurucusu olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.yıl dönümünde sizleri sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

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