  • BIST 7709.91
  • Altın 1816.811
  • Dolar 28.6435
  • Euro 31.1763
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

KKTC 40 yaşında... Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul etti.
KKTC 40 yaşında... Cumhurbaşkanı Tatar tebrik kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebriğe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Temsilcisi Bekir Bozdağ, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel  Başkanı Özgür Özel, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tebrik sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve onlarla sohbet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Polis motosikleti ile Yayaya çarptı!14 Kasım 2023 Salı 21:20
  • KKTC Pile Komisyonu açıklama yaptı!14 Kasım 2023 Salı 21:17
  • Yeniden Refah Partisi KKTC temsilciliği yarın açılacak14 Kasım 2023 Salı 21:06
  • Şaibeli istihdamlar Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşındı14 Kasım 2023 Salı 19:59
  • UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında “iş birliği anlaşması” imzalandı14 Kasım 2023 Salı 16:57
  • Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı14 Kasım 2023 Salı 16:55
  • Hasipoğlu: “3 devlet tek millet" söylemimiz partimiz adıyla uluslararası yasal bir boyut kazanmıştır”14 Kasım 2023 Salı 16:23
  • YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX kutlama mesajı yayımladı14 Kasım 2023 Salı 14:53
  • Denktaş: “Raif’in yolundan yürümeye söz verdim”14 Kasım 2023 Salı 14:51
  • UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında “iş birliği anlaşması” imzalandı14 Kasım 2023 Salı 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti