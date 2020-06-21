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KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”

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KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”
KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”

 KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye’de bir tarihçi ve sosyoloğun yaptığı araştırmalar sonucu Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Adıyamanlı olduğunun ortaya çıktığını belirterek, bundan onurlandıklarını açıkladı.

KKTC Adıyamanlılar Derneği Başkan Vekili Suphi Asiltürk, yazılı açıklamasında, tarihçi ve sosyolog Muharrem Tekbaş’ın yaptığı araştırmalar sonucu Adıyamanlı olduğu ortaya çıkan Dr. Fazıl Küçük'ü bundan sonra KKTC'de olduğu gibi Adıyaman'da da anma etkinliklerinin yanı sıra adını yaşatmak için girişimler başlatacaklarını duyurdu.

Asiltürk açıklamasında, ayrıca Babalar Günü'nü de kutladı ve başta Dr. Fazıl Küçük olmak üzere tüm merhum babalara rahmet diledi.

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