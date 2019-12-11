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KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi :: Dikkat! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

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KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi :: Dikkat! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor
KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi :: Dikkat! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Meteoroloji Dairesinin uyarılarını dikkate alarak kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru yayınlayarak önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı; tüm bölgelerin bundan etkilenebileceği öngörüsü üzerine fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için;
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması,sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor.

Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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