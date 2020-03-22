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KKTC Ahıska Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden öğrencilere yardım…

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KKTC Ahıska Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden öğrencilere yardım…
KKTC Ahıska Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden öğrencilere yardım…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu’nun desteğiyle, KKTC’de yükseköğrenim gören Türk Dünyası’ndan öğrencilere yardım paketi dağıttı.

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun yaptığı yazılı açıklamada, yurtlarda ve evlerde kalan öğrencilere yardım paketleri dağıtarak öğrencilere zor zamanlarında destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Uygun, bu konuda kendilerine destek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu’na teşekkür etti.

Vatandaşları, yetkililerin virüs konusundaki uyarılarına uymaya ve çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çağıran Hakan Uygun, bu zor sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma ile birlikte aşılacağını söyledi.

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