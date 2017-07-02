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KKTC Alevi Kültür Merkezi anma programı düzenleyecek

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KKTC Alevi Kültür Merkezi anma programı düzenleyecek
KKTC Alevi Kültür Merkezi Sivas Madımak’ta ölenler için anma programı düzenleyecek.

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Türkiye’de, 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Sivas’ta  organize ettiği Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılmasıyla ölenler için anma programı düzenleyecek.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, anma programının yarın saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacağı duyuruldu ve “tüm canları anma programına bekliyoruz” denildi.

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