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KKTC Alevi Kültür Merkezi Çocuk Onkolojisi’ni ziyaret etti

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KKTC Alevi Kültür Merkezi Çocuk Onkolojisi’ni ziyaret etti
KKTC Alevi Kültür Merkezi Çocuk Onkolojisi’ni ziyaret etti

KKTC Alevi Kültür Merkezi Derneği Genel Başkanı Metin Kaya, Gençlik Komitesi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cemaliye Yılmaz, Gençlik Konseyi temsilcileri Dr Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Bölümü’nü ziyaret etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Dernek yetkilileri bölümde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye etti ve  onlarla oyunlar oynadı.

Başkan Metin Kaya yaptığı açıklamada, “Tüm hastalıklarda en önemli ilaç öncelikle moral ve mutlu hissetmektir.  Burada bulunan ve tedavi gören çocuklarımıza bizler bir nebze da olsa moral ve mutluluk vermek istedik” dedi.
 

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