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KKTC Alevi Kültür Merkezi Cumartesi günü Aşure Lokması etkinliği düzenleyecek

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KKTC Alevi Kültür Merkezi, Cumartesi günü Aşure Lokması etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.
KKTC Alevi Kültür Merkezi Cumartesi günü Aşure Lokması etkinliği düzenleyecek

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, CEMEVİ ve Kültür Kompleksinde yer alacak etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Pir Ercan Kazım Özer’in önderlik edeceği aşure lokmasına tüm halk davet edildi.

Etkinlikte ayrıca Zakir Ali Avcı Sazı ve sesiyle sahne alarak deyişler söyleyecek, semah dönülecek. Programın ardından aşure dağıtılacak.

Açıklamada, aşure lokmasının Aleviler için önemi şu şekilde aktarıldı:

“Biz Aleviler için Muharrem ayı denilince ilk akla gelen Kerbela çölünde yaşanan ve acısı hiç dinmeyen Kerbela’dır. Kerbela'da bir tarafta Ebu Süfyan torunu Yezit, diğer tarafta Hz. Muhammedin torun ve Hz. Ali’nin oğlu Şah Hüseyin vardı. O dönem Emevi saltanatı kendi iktidarını daha güçlü kılmak için hiç gözünü kırpmadan Ehli Beyt soyunu Kerbela'da insafsızca katletti. Şah Hüseyin, 72 yaren yoldaşıyla, 10 bin kişilik Yezit’in ordusuna karşı direnerek şehit oldu. Kerbela şehidi Hz. Hüseyin, 10 Muharrem'de şehit edilmiştir. Dolayısıyla İmam Hüseyin'in Kerbela çölünde şehit edilmesiyle Muharrem Orucu Aleviler için bir Matem Orucu olmuştur. Bununla beraber aşure lokması da bizler için anlam ve önem olarak farklı olmuştur. Aşure 12 günlük yas-ı matem orucu bittikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitlerimiz için, yollarına bağlılığın, değerlerinin savunucusu olmanın bir gereği olarak yapılmakta ve pay edilmektedir. Birlik içinde olup, yolumuza bağlılığı daha yoğun yaşayarak, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp paylaşılmaktadır.”

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