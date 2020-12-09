KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa şubesi Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi Başkanı Ergün Gözel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret etti.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi Başkanı Ergün Gözel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KKTC Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi Başkanı ve yönetim kurulunun ziyaretinden dolayı memnun olduğunu, yakın işbirliği içerisinde oldukları Derneğin Gazimağusa Şubesine gereken yardımların yapılacağını söyledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Ergül Gözel ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdikleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in derneğe olan ilgisinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.