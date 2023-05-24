KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığına yeniden Cengiz Demir getirildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi 14. Olağan Genel Kurultayı, 21 Mayıs Pazar günü Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Kurultayda, 2 yıl görevde kalacak yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi.

Olağan Genel Kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak, dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.

2023- 2025 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacak isimler şu şekilde belirlendi:

“Genel Başkan- Cengiz Demir, Genel Başkan Yardımcıları -Kazım Altun, Makbule Pınar, Genel Sekreter -Ayşe Menekşeli, Genel Sayman – Ali Mengene, Eğitim, Kültür, Sanat Kurulu Sorumlusu – Damla Erdem, Sosyal Faaliyetler Kurulu Sorumlusu – Melek Sezikli , Cemevi Sorumluları – Mehmet Hatay, İskender Özen, Yedek Üyeler – Nurgül Şahan, İsmail Renklitepe, Hüseyin Kurd

DİSİPLİN KURULU;

Başkan – İbrahim Sezikli, Başkan Yardımcısı – Yakup Şahin, Yazman – Rahim Biltekin, Faal Üyeler- Hasan Moroğlu, Sinan Çakmak, Yedek Üyeler – Mahmut Kanber, Metin Kaya

DENETLEME KURULU;

Başkan -Cengiz Çelik, Başkan Yardımcısı – Mehmet Sıncı, Sayman – Burçin Erdal, Yedek Üyeler – Ali Rıza Yılmaz, Şemseddin Erdem"