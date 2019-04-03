KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi açılıyor

Büyük bir özveri ve birliktelik içerisinde yapımı tamamlanan Girne şubesinin 6 Nisan 2019 Cumartesi günü açılışı gerçekleşiyor. Yapılan açıklamada Girne bölgesinde yaşayan Alevi Canların uzun süredir yaptıkları çalışmalar ve dayanışmanın bundan sonra şube çatısı altında daha birlik ve beraberlik içerisinde olacağıdır.
KKTC Alevi Kültür Merkezinden yapılan açıklamada 6 Nisan 2019 Cumartesi Saat 14.00’da gerçekleşecek açılışa herkes davetlidir
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