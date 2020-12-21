KKTC Alevi Kültür Merkezi Maraş'ta gerçekleşen katliamın 42. yıldönümünde yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenledi

KKTC Alevi Kültür Merkezi, 19-26 Aralık 1978’de Türkiye’nin Maraş şehrinde gerçekleşen katliamın 42. yıldönümünde yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi ‘nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinliği dün akşam (20/12/2020 Pazar) Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer aldı.

Katliamı gerçekleştirenlerin kınandığı, yaşamını yitirenlerin anıldığı programda Kerbedaladan günümüze yaşamını yitiren canlar için saygı duruşu, Genel Başkan Cengiz Demir’in konuşması, Türkiye ve Avrupadan Alevi Kurum yöneticileri ve sanatçıların mesajlarının yer aldığı sinevizyon gösterimi , anlatımlar, ağıtlar ile Deyişler yer aldı.

Gerçekleştirilen anma gecesinde, Böylesi insanlık dışı katliamların dünyanın hiçbir coğrafyasında bir daha yaşanmaması, barış, huzur ve sağlık içinde bir yaşamın olduğu bir dünya için mücadele verilmesi gerektiği mesajı verildi.