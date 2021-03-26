KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Girne Belediyesi Fidan Dikimi gerçekleştirdi

KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Girne Belediyesi organizasyonunda Fidan Dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikmek bir ülkeye kazandırılacak en iyi eylemler içinde yer alır. Dikilen her fidan daha fazla oksijen, daha fazla güzellik ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamak demektir. Doğaya en güzel kazanımlar adına içinde bulunduğumuz Orman Haftası vesilesi ile KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Girne Belediyesi organizasyonunda Fidan Dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi Girne Belediye Başkanı sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, Girne şube yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Gelecek nesillere bırakılacak en güzel ve en anlamlı miras içinde yer alan doğa ve çevreyi; En iyi şekilde korumak, etrafı bu konuda bilinçlendirmek ve nefes alınabilecek güzel bir ülkede yaşamak adına “Geleceğe bir FİDAN da sen dik ki, Geleceğe NEFES olasın".