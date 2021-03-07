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KKTC Alevi Kültür Merkezi'nden Saner'e ziyaret

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KKTC Alevi Kültür Merkezi Başbakan Saner'i ziyaret ederek Cem evi ile ilgil sorunları iletti.
KKTC Alevi Kültür Merkezi'nden Saner'e ziyaret

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel başkan Cengiz DEMİR, yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde İnanç kurulu başkanımı (PİR) Ercan KAZIM ÖZER ile birlikte, BAŞBAKAN sayın Ersan SANER'e ziyarette bulundu.

Görüşmede Cemevinin  sorunları ve mevcut durum hakkında görüşler paylaşıldığı açıklandı.

 

İŞTE AÇIKLAMA;

Genel başkan Cengiz DEMİR, yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde İnanç kurulu başkanımız (PİR) Ercan KAZIM ÖZER ile birlikte, BAŞBAKAN sayın Ersan SANER'e ziyarette bulunuldu.

Görüşmede CEMEVİMİZİN sorunları ve mevcut durum hakkında bilgi verildi.

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