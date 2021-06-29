KKTC Alevi Kültür Merkezinden Sivas Madımak’ta Yitirilen Canlar İçin Anma

Merkezden yapılan açıklama şöyle:
Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldı. O gün Sivasta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz.
1Temmuz 2021 Perşembe günü Saat 20-00’da Cemevi Ve Kültür Kompleksinde (Cihangir Kavşağı) katliamı yapanları lanetlemek, yitirdiğimiz canları anmak için bir arada olalım. Tüm canları anma programına bekliyoruz.
KKTC Alevi Kültür Merkezi
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