KKTC Alevi Kültür Merkezinden Sivas Madımak’ta Yitirilen Canlar İçin Anma

"1 Temmuz 2021 Perşembe günü Saat 20-00’da Cemevi Ve Kültür Kompleksinde (Cihangir Kavşağı) katliamı yapanları lanetlemek, yitirdiğimiz canları anmak için bir arada olalım."

Merkezden yapılan açıklama şöyle:

Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakıldı. O gün Sivasta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz.

1Temmuz 2021 Perşembe günü Saat 20-00’da Cemevi Ve Kültür Kompleksinde (Cihangir Kavşağı) katliamı yapanları lanetlemek, yitirdiğimiz canları anmak için bir arada olalım. Tüm canları anma programına bekliyoruz.

KKTC Alevi Kültür Merkezi