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KKTC Alevi Kültür Merkezinden Sivas Madımak’ta Yitirilen Canlar İçin Anma

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"1 Temmuz 2021 Perşembe günü Saat 20-00’da Cemevi Ve Kültür Kompleksinde  (Cihangir Kavşağı) katliamı yapanları lanetlemek, yitirdiğimiz canları anmak için bir arada olalım."
KKTC Alevi Kültür Merkezinden Sivas Madımak’ta Yitirilen Canlar İçin Anma

Merkezden yapılan açıklama şöyle:

Bundan 28 yıl önce, 2 Temmuz 1993'te Sivas’ta  Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Gözü dönmüş bir güruh tarafından 2 Temmuz 1993'de, Sivas’ta  aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler  yakıldı. O gün Sivasta yaşamını yitiren 35 canımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da Alevi Kültür Merkezi olarak bir anma programı gerçekleştireceğiz.

 

1Temmuz 2021 Perşembe günü Saat 20-00’da Cemevi Ve Kültür Kompleksinde  (Cihangir Kavşağı) katliamı yapanları lanetlemek, yitirdiğimiz canları anmak için bir arada olalım.  Tüm canları anma programına bekliyoruz.

 

KKTC Alevi Kültür Merkezi

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