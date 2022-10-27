  • BIST 3.937,65
  • Altın 992.783
  • Dolar 18.606
  • Euro 18.6335
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 2022’e katıldı.
KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getiriyor.

Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin eski günlerine döndüğünü söyledi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupadaki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti.


Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın somut adımlar atıldığını dile getiren Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin günden güne geliştiğini belirtti.

Ataoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü: 

“Kuzey Kıbrıs’ın  yıllık döviz gelirlerinin yarısından fazlasının turizmden elde edildiğini düşündüğümüz zaman turizmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en önde gelen lokomotif  sektör olduğu gerçeği nettir.
 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın coğrafyada bulunan bir buçuk milyar kadar insanı büyük bir potansiyel olarak görüyoruz. Kuzey Kıbrıs’a 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olan bu kitleye kapımız her zaman açıktır. 

Ülkemizde şu an 30 bine yakın yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda yeni turizm bölgeleri açarak yeni yatırımların önünü açacağız.

Turizmde çeşitliliğe inanıyoruz. Ülkemizin iklim koşulları nedeni ile kış aylarında turizmin devam ettiğini ve kış turizmi adı altında 2 haftalık konaklamalı turlarımızın sürdüğünü de söyleyebilirim.

Charter seferler ile Avrupa’dan gerçekleşen operasyonlar ile kış turizmi hem ülke ekonomimize hem de ülke turizmimize büyük bir katma değer sağlıyor. 
 
Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, bakir kalmış yapısı ile bir çok ülke insanının dikkatini çekmekte ve bu güzellikleri keşfetmek için talepler artarak gelmektedir. 

Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmuş bir sezon geçirdik. Verilere baktığım zaman 2019 yılı verilerine yaklaştığımızı görüyorum. Bu artarak süren grafiğin 2023 yılında daha çok yükseleceğini ve daha verimli bir sezon geçireceğimizden hiç şüphem yoktur.
Bu yıl hizmete girecek olan yeni havalimanımız nedeni ile 2023 yılı için ayrıca heyecanlıyız. Yeni havalimanının açılması ile büyük gövdeli uçakların da ülkemize gelebileceğini, bunun da ulaşım maliyeti açısından büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
Uluslararası standartlarda inşaa edilmiş olan yeni Havalimanımız ile turizmde yeni hedeflerin peşinde turizm paydaşlarımızla, beraber koşmaya devam edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde turizm tanıtım filimleri, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun tanıtılıp pazarlanması gibi konularda bizlere her zaman destek oluyorlar. Bunun için de Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ayrıca teşekkür ederim.
Böylesine güzel bir organizasyonu hayata geçiren tüm fuar yönetimini tebrik eder, Kuzey Kıbrıs olarak her zaman burada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.” Diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de Yangın!27 Ekim 2022 Perşembe 15:06
  • Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bir İlke Daha İmza Attı27 Ekim 2022 Perşembe 15:01
  • Nazlı: Taşeron Şirketlerin Hiçbir Kamusal Gailesi Yoktur27 Ekim 2022 Perşembe 14:56
  • Özkızan: İktidar Stratejiniz Yoksa Başarısız Olmaya Mahkumsunuz27 Ekim 2022 Perşembe 14:31
  • Özersay: "Stewart, linç edilmeye çalışılıyor"27 Ekim 2022 Perşembe 14:27
  • KTÖS, KTOEÖS ve Kamu-İş Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı27 Ekim 2022 Perşembe 14:22
  • Erhürman'dan zamlara sert tepki!27 Ekim 2022 Perşembe 14:17
  • Süt bedelleri ödeniyor!27 Ekim 2022 Perşembe 14:14
  • Markette Hırsızlık!27 Ekim 2022 Perşembe 14:11
  • Dikkat elektrik kesintisi!27 Ekim 2022 Perşembe 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti