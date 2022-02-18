  • BIST 2.022,35
  • Altın 828.019
  • Dolar 13.612
  • Euro 15.4766
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

KKTC Atıcılık Federasyonu: Atıcılık sporu durma noktasına geldi

» »
KKTC Atıcılık Federasyonu, “yasalardaki yetersizlikten, ana spor malzemeleri üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı atıcılık sporunun durma noktasına geldiğini” belirtti.
KKTC Atıcılık Federasyonu: Atıcılık sporu durma noktasına geldi

KKTC Atıcılık Federasyonu, “yasalardaki yetersizlikten, ana spor malzemeleri üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı atıcılık sporunun durma noktasına geldiğini” belirtti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, 6 olimpik ve 7 uluslararası atıcılık branşında faaliyet gösteren Karpaz’dan Lefke’ye üye tüm kulüplerin ve atıcı sporcuların, yaşanan ekonomik zorluklar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine hazırlık amaçlı antrenmanlarını yapamaz duruma geldikleri kaydedildi.

Uzun yıllardır Türkiye milli takımlarında yer alan milli sporcuların çok yüksek miktarlara ulaşan fişek ve plak hedef fiyatları karşısında gerekli antrenmanlarını yapamadıkları kaydedilen açıklamada, “üçüncü ülkelerde KKTC’nin tanıtımına önemli destek veren” havalı ve ateşli silahlar branşlarında faaliyet gösteren kulüplerin ve atıcıların da faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Ana malzeme olan atış fişekleri ve diabollar üzerindeki yüksek vergi oranlarının atıcıları spordan uzaklaştırdığı ve poligonları da kapanma noktasına getirdiği ifade edilen açıklamada, yasalarda gerekli tadilatın yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzde gelişen uluslararası atıcılık sporu emniyet, disiplin ve faaliyetleri çerçevesinde, 2010 yılından beridir yürürlükte olan ilgili yasalarımız (temel prensip 1955 İngiliz Valilik dönemine ait) birçok hususta ülkemiz atıcılık sporunun bilinçli gelişmesine ve ülke tanıtımına engel teşkil etmektedir. Yasalarımızda yapılması gereken tadilat federasyonumuz tarafından hazırlanmış ve ilgili Bakanlık olan İçişleri Bakanlığına 2020 yılında sunulmuş ve günümüze kadar tarafımızdan devamlı gündeme getirilmiş olmasına rağmen, Bakanlık tarafından hiçbir adım atılmamıştır.”

Açıklamada, atıcılık sporunun üzerindeki olumsuzlukların devam etmesi durumunda, tüm tesislerin kapatılacağı ve anahtarların ilgili makamlara teslim edileceği kaydedildi.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız18 Şubat 2022 Cuma 09:50
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?18 Şubat 2022 Cuma 09:43
  • KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.18 Şubat 2022 Cuma 09:42
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?18 Şubat 2022 Cuma 09:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 18 Şubat 202218 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Ataoğlu: UBP’ye Görüşlerimizi İlettik, Geri Dönüş Bekliyoruz17 Şubat 2022 Perşembe 22:58
  • Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi17 Şubat 2022 Perşembe 22:55
  • Elektrikte Çoklu Tarife Sistemi Kaldırılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 22:52
  • Taçoy Ailesinin Acı Günü17 Şubat 2022 Perşembe 22:50
  • Sucuoğlu: “Pazara Kadar Hükümet Formülü Çıkmazsa, Pazartesi Öğleden Sonra Görevi İade Edeceğim”17 Şubat 2022 Perşembe 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti