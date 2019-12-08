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KKTC Atıcılık Federasyonu Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması'nda YDÜ bayanlar ve erkekler rekorlarını kırdı...

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KKTC Atıcılık Federasyonu Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması'nda YDÜ bayanlar ve erkekler rekorlarını kırdı...
KKTC Atıcılık Federasyonu Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması'nda YDÜ bayanlar ve erkekler rekorlarını kırdı...

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun düzenlediği 2. Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması 13 takımın katılımıyla yapıldı. KKTC’de ikinci kez Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu (World Rimfire & Airrifle Benchrest Federation) standartlarında gerçekleştirilen müsabakada erkek ve kadın atıcıların dereceleri arasında, Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu’nın düzenlediği uluslar arası yarışmalarda tüm zamanlarda elde edilen en yüksek derecelerin seviyesinde dereceler de elde edildi ve KKTC rekorları kırıldı.  

YDÜ atıcısı ve milli atıcı Mehmet Zeybekçi 250 puan üzerinden 248 puana ulaşarak, hem KKTC’deki yarışmalarda bugüne kadar elde edilen en yüksek derecenin ve rekorunun sahibi oldu, hem de uluslar arası yarışmalarda elde edilen tüm zamanların en iyi 8. derecesine ulusal bir yarışmada ulaştı. Kadın atıcılarda YDÜ atıcısı Elif Tunçel ise KKTC rekorunun sahibi olurken uluslar arası yarışmalarda kadın sporcuların bench rest disiplininde yaptıkları en yüksek ikinci dereceyi ulusal bir yarışmada yaparak tüm zamanların en yüksek ikinci derecesine ulaşma başarısını gösterdi.   

Takım sıralamasında ise, yarışmacılar birbirlerine çok yakın puanlar toplamayı başardılar.  Polis Özel Harekat 721 puanla birinci olurken, geçen yılın birincisi YDÜ Atıcılık Takımı 719 puanla ikinci, Alayköy Avcılık ve Atıcılık Takımı ise 712 puanla üçüncü oldu.

İki gün süren yarışmada takım ve bireysel sıralama şu şekilde gerçekleşti.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.      POLİS ÖZEL HAREKAT             721      19X

2.      YDÜ                                           719      24X

3.      ALAYKÖY AV. AT.                      712      16X

DERECEYE GİREN ERKEK ATICILAR

1.      MEHMET ZEYBEKÇİ -  YDÜ                                   248      12X (REKOR)

2.      YUNUS EMRE ÇAKIR – KTBK Komando Alayı    241      8X

3.      TÜNAY KORCAN – ALAYKÖY                                 241      7X

DERECEYE GİREN KADIN ATICILAR

1.      ELİF NİHAL TUNÇEL - YDÜ                    244      11X (REKOR)

2.      ARZEL AKDENİZ - ALAYKÖY                  241      2X

3.      GÜLŞAH B. AMCAOĞLU-GÖNYELİ      227      2X

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