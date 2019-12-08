KKTC Atıcılık Federasyonu Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması'nda YDÜ bayanlar ve erkekler rekorlarını kırdı...

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun düzenlediği 2. Cumhuriyet Kupası Havalı Silahlar Yarışması 13 takımın katılımıyla yapıldı. KKTC’de ikinci kez Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu (World Rimfire & Airrifle Benchrest Federation) standartlarında gerçekleştirilen müsabakada erkek ve kadın atıcıların dereceleri arasında, Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu’nın düzenlediği uluslar arası yarışmalarda tüm zamanlarda elde edilen en yüksek derecelerin seviyesinde dereceler de elde edildi ve KKTC rekorları kırıldı.

YDÜ atıcısı ve milli atıcı Mehmet Zeybekçi 250 puan üzerinden 248 puana ulaşarak, hem KKTC’deki yarışmalarda bugüne kadar elde edilen en yüksek derecenin ve rekorunun sahibi oldu, hem de uluslar arası yarışmalarda elde edilen tüm zamanların en iyi 8. derecesine ulusal bir yarışmada ulaştı. Kadın atıcılarda YDÜ atıcısı Elif Tunçel ise KKTC rekorunun sahibi olurken uluslar arası yarışmalarda kadın sporcuların bench rest disiplininde yaptıkları en yüksek ikinci dereceyi ulusal bir yarışmada yaparak tüm zamanların en yüksek ikinci derecesine ulaşma başarısını gösterdi.

Takım sıralamasında ise, yarışmacılar birbirlerine çok yakın puanlar toplamayı başardılar. Polis Özel Harekat 721 puanla birinci olurken, geçen yılın birincisi YDÜ Atıcılık Takımı 719 puanla ikinci, Alayköy Avcılık ve Atıcılık Takımı ise 712 puanla üçüncü oldu.

İki gün süren yarışmada takım ve bireysel sıralama şu şekilde gerçekleşti.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. POLİS ÖZEL HAREKAT 721 19X

2. YDÜ 719 24X

3. ALAYKÖY AV. AT. 712 16X

DERECEYE GİREN ERKEK ATICILAR

1. MEHMET ZEYBEKÇİ - YDÜ 248 12X (REKOR)

2. YUNUS EMRE ÇAKIR – KTBK Komando Alayı 241 8X

3. TÜNAY KORCAN – ALAYKÖY 241 7X

DERECEYE GİREN KADIN ATICILAR

1. ELİF NİHAL TUNÇEL - YDÜ 244 11X (REKOR)

2. ARZEL AKDENİZ - ALAYKÖY 241 2X

3. GÜLŞAH B. AMCAOĞLU-GÖNYELİ 227 2X