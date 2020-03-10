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KKTC Atletizm Federasyonu açıkladı:Çocuk Atletizm Şenliği ertelendi

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KKTC Atletizm Federasyonu açıkladı:Çocuk Atletizm Şenliği ertelendi
KKTC Atletizm Federasyonu açıkladı:Çocuk Atletizm Şenliği ertelendi

 

İşte KKTC Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklama :

Son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan ve bugün ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle KKTC Atletizm Federasyonu olarak şu kararları almış bulunmaktayız; Yaşanan olağanüstü duruma karşı korunma zamanı olduğu için federasyon olarak geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, bu yıl da hazırlığını tamamlayarak önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içerisinde yapmayı düşündüğümüz Çocuk Atletizm Şenliği’ni toplumumuza karşı sorumluluğumuz çerçevesinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Ayrıca 15 Mart 2020 Pazar gününün ardından yıllık faaliyet programı çerçevesinde yer alan etkinliklerimizi mevcut durum değerlendirilerek tekrardan düzenleyip paylaşacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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