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KKTC Atletizm Milli Takımı Döveç Sponsorluğunda Kampa Girdi

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KKTC Atletizm Milli Takımı Döveç Sponsorluğunda Kampa Girdi
KKTC Atletizm Milli Takımı Döveç Sponsorluğunda Kampa Girdi

Atletizm  Federasyonuna bağlı U16 ve U18 milli takımı sporcuları önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak için Courtyard'ı tercih etti.

 

Courtyard bünyesinde bulunan yeşil alanlar ve spor salonunda hazırlıklarına devam eden milli atletler günde 3 antrenman ile çalışmalarına devam ediyor.

 

Atletizm Federasyonu yöneticileri Döveç Group'a spora verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ederken, Döveç Group Yönetim Kurulu üyesi Buğra Döveç ise yaptığı açıklamada Döveç Group olarak ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları katkının artarak devam edeceğini, spor, eğitim, sağlık gibi bir çok alanda da sosyal sorumluluk projelerinin devam ettiğini belirtti.

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