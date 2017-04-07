KKTC, Azerbaycan uluslararası seyahat ve turizm fuarında yer aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada AITF’in Kafkasya bölgesinde önde gelen uluslararası Turizm Fuarı olduğu, bölgedeki turizm pazarının dinamik gelişiminin en önemli faktörü olduğu kaydedildi.
Fuarda bölgeye hizmet veren turizm operatörleri ile yeni bağlantılar kurulması yönünde adımlar atıldı.
Stantta genel bilgi broşürlerinin yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 nedeni içeren broşürler”, haritalar, bisiklet yolları ve dağ yürüyüşü yolları broşürleri dağıtıldı.
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