KKTC Bağlantılı yasadışı bahis örgütü yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman’da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı.
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