KKTC Bakanlar Kurulu TÜM charter uçuşları durdurdu

Kararı Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu sözcüsü Kudret Özersay duyurdu.

İşte o açıklama;

Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan ￼BÜTÜN￼￼￼ charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine￼