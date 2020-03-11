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KKTC Bakanlar Kurulu TÜM charter uçuşları durdurdu

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KKTC Bakanlar Kurulu TÜM charter uçuşları durdurdu
KKTC Bakanlar Kurulu TÜM charter uçuşları durdurdu

KKTC Bakanlar Kurulu TÜM charter uçuşları durdurdu

Kararı Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu sözcüsü Kudret Özersay duyurdu.

İşte o açıklama;

Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan ￼BÜTÜN￼￼￼ charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine￼

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