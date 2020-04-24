KKTC Balkonlardaydı

23 Nisan kutlamları bu yıl evlere taşındı…

Saatler 21.00’i gösterdiğinde aileler çocuklarıyla birlikte balkonlarda evlerinin önünde Türkiye ve KKTC bayrakları tutarak İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu..Marşlar eşliğinde 23 Nisan kutlandı.

23 Nisan coşkusuna Başbakan Ersin Tatar

da ortak oldu.

Başbakanlık’ta aynı saatte İstiklal Marşı okundu.

Tatar ‘bu yıl koronavirüs nedeniyle herzamanki kutlamalar yapılamadı. Türkiye ve KKTC’de İstiklal Marşı okuyarak kutluyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan’ını kutluyoruz. Gelecek yıl çok daha sağlıklı bir ortamda anma ve kutlama fırsatı buluruz inşallah”dedi.