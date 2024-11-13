KKTC Başbakanlık Önünde Özel Eğitim Kurumlarından Büyük Eylem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özel eğitim sektörü, hükümetin ani bir kararını protesto etmek amacıyla 12 Kasım 2024'te Başbakanlık önünde geniş katılımlı bir eylem düzenledi. Yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren özel eğitim sektörünün çalışanları, 40’a yakın kurumla birlikte bu karara tepki göstermek için bir araya geldi. Hükümetin, sektördeki tüm faaliyetlerin durdurulmasına yönelik aldığı kararın ardından düzenlenen bu eylem, ekonomik ve sosyal açıdan derin endişelere yol açtı.

Özel eğitim sektörü temsilcileri, yıllar boyunca yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını, KKTC ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını ve devlete vergi ödeyerek kayıt dışı oranlarını en aza indirmeye çalıştıklarını belirttiler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelerin talepleri doğrultusunda altyapı ve üst yapı standartlarını sürekli iyileştirdiklerini ifade ettiler. Bu nedenle, alınan kararın haksız ve ani bir darbe olduğu görüşünü savunan sektör çalışanları, bu kararın ekonomik kayıpların yanı sıra aileler üzerinde sosyal mağduriyet yaratacağına dikkat çekti.

Sektör temsilcileri, hükümetin karar öncesinde paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmamasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyor. Özel eğitim kurumlarının toplumun eğitim ihtiyaçlarına destek sağladığını ve devlet okullarının yükünü hafiflettiğini belirten temsilciler, bu tür ani müdahalelerin eğitim hizmetlerine uzun vadeli zararlar verebileceği endişesini dile getirdi. Sektörün yıllardır biriktirdiği deneyim ve bilgi birikiminin yok sayılmasının, ülkedeki eğitim altyapısında kalıcı sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Eylemde yer alan kurumların en temel talebi, sektörün bir gecede kapatılmasına yol açan kararın iptal edilmesi ve faaliyetlerin devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması oldu. Hükümetin, sektördeki kurumlar ve aileler için mağduriyet yaratmayacak, adil bir çözüm bulmasını bekleyen temsilciler, yetkilileri sağduyuya davet ederek özel eğitim sektörünün ülkeye sağladığı katkıların dikkate alınmasını istediler.