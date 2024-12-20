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KKTC Basketbol Federasyonu: "Asılsız İddialar Çürütüldü"

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"Açıklamada, yönetim kuruluna yönelik az sayıda kişi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların zamanla çürütüldüğü belirtilirken, bu saldırıların devam etmesinin basketbol camiasını yorduğuna dikkat çekildi."
KKTC Basketbol Federasyonu: "Asılsız İddialar Çürütüldü"

KKTC Basketbol Federasyonu’ndan Kamuoyuna Açıklama

KKTC Basketbol Federasyonu, yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan yönetim kurulunun karşılaştığı zorluklar ve yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, federasyon üzerinden kriz ve kaos yaratmaya çalışan kişi ve kurumlara dikkat çekilerek, basketbol camiasının uzun vadeli çıkarlarının öncelikli olduğu vurgulandı.

"Uzun Vadeli Çıkarlar İçin Kararlıyız"
Federasyon yönetimi, alınan kararların ilgili paydaşların görüşleri doğrultusunda, detaylı değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti. Ayrıca, federasyonun başarılarının ölçülebilir kriterler üzerinden değerlendirildiği ifade edildi.

"Asılsız İddialar Çürütüldü"
Açıklamada, yönetim kuruluna yönelik az sayıda kişi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların zamanla çürütüldüğü belirtilirken, bu saldırıların devam etmesinin basketbol camiasını yorduğuna dikkat çekildi.

"Basketbol Gelişimi İçin Çalışmalar Sürecek"
Federasyonun zor koşullarda göreve geldiği ve basketbolun uzun vadeli çıkarları için maddi ve manevi anlamda zor kararlar aldığı ifade edilerek, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmalara vurgu yapıldı. Yönetimdeki değişikliklerin doğal bir süreç olduğu belirtilirken, esas olanın federasyonun kurumsal devamlılığı ve basketbolun gelişimi olduğu aktarıldı.

"Basketbolu Kaostan Uzak Tutacağız"
Son bir yılda federasyonun ciddi bir gelişim kaydettiği, 7 kategoride 53 takımla devralınan basketbol liglerinin bugün 12 kategoride 110 takıma ulaştığı ve federasyonun mali açıdan güçlü bir yapıya kavuştuğu ifade edildi. Hakem ve antrenör eğitimleriyle nitelikli kadroların oluşturulduğu da açıklamada yer aldı.

Son olarak, federasyonun her türlü asılsız ve yanlı açıklamalara rağmen tartışmalara girmeden çalışmalarını yasalar çerçevesinde sürdüreceği belirtildi.

 

İşte açıklamanın tamamı;

Değerli Basketbol severler, Yaklaşık 1 yıl önce göreve geldiğimiz günden beri belli kişi ve kurumlarca KKTC Basketbol Federasyonu üzerinden kriz ve kaos yaratma gayretinin ısrarla sürdürülmesinden dolayı KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak genelde spor özelde basketbol severlerin bilgilendirilmesi konusunda bir gerekliliğin oluştuğunu bildirmek isteriz. Bu çerçevede aşağıdaki konuları dikkatinize getirmeyi uygun gördük: 1. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri olarak Basketbol camiasının tüm paydaşları tarafından erişilebilir olmak ve bizzat görüşlerini değerlendirmek için gayret göstermekteyiz. Bu çerçevede Yönetim Kurulu’muz tarafından alınan tüm kararlar ilgili paydaşlardan alınan görüş ve Yönetim Kurulu’nda yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda KKTC Basketbol’unun uzun vadeli çıkarları gözetilerek alınmakta ve sonuçları ölçülebilir kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. 2. Geçtiğimiz süreç içerisinde gerek icraatlarımız gerekse de Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişi tarafından kasıtlı ve art niyetli olarak ortaya atılan kulaktan dolma ve asılsız iddialar zaman içerisinde tek tek çürütülmüş ve haksız oldukları ispatlanmış olmasına rağmen saldırılar ısrarla devam ettirilmekte ve basketbol camiası suni gündemlerle yorulmaktadır. 3. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 26 Aralık 2023 tarihinde 3 yıllık bir süre için çok zor koşullarda Basketbol camiasının yönetimine talip olmuş ve yoğun ve yıpratıcı bir çalışma içerisine girmiştir. Süreç içerisinde Basketbol sporunun uzun vadeli çıkarları için maddi ve manevi olarak zor kararların alınması gerekmiş ve gerekecektir. Bu şartlar altında zaman zaman Yönetim içerisinde görev değişiklikleri olması normal ve sadece bizim yönetimimize özgü olmayan bir durumdur. Geçmişte kalan görev süremizde olduğu gibi geriye kalan süreç içerisinde de Yönetime katılan veya ayrılan arkadaşlarımız olacaktır ve esas olan yönetimdeki şahıslar değil Federasyonun kurumsal devamlılığı ve Basketbol sporunun gelişmesidir. 4. Gönüllük esasında büyük bir fedakarlık ve basketbol aşkı ile görev yaptığımız Basketbol Federasyonu Yönetiminde her türlü yapıcı eleştiriyi dikkatle dinleyip önerileri değerlendirmeye çalışırken en önemli kılavuzumuz maçların oynanamadığı, federasyonun maddi olarak çökertildiği bir dönemde toplam 7 kategoride 53 takım ve ödenmesi gereken ciddi borçlarla devraldığımız Basketbol Federasyonunu bir yıldan daha kısa bir sürede 12 kategoride 110 takımın mücadele ettiği, tüm paydaşların barış ve huzur içerisinde sevdikleri spora katkı yaptığı ve maddi olarak güçlü bir hale getirmiş olmamız ve tüm bunları yaparken maç yayın kalitesini uluslarası standartlara çıkarıp yıllardır yapılmayan hakem ve antrenör eğitimlerini gerçekleştirerek hakem ve antrenör sayısını da artırmış olmamızdır. Gerek bazı yanlı basın kurumlarının gerekse de Basketbolu sadece kişisel çıkar kapısı olarak gören basketbol düşmanlarının yapmış olduğu asılsız ve bilgisizce açıklamalarla ülkemizin en sevilen spor dallarından biri olan Basketbol ’un kaos içerisine çekilmesi amaçlanmaktadır. Gelişen bu süreçte tarafımıza yapılan sözlü, yazılı ve sosyal medyada oluşturulan bilgisizce, yanlı ve küçük düşürücü ifadelerin bizlerden çok basketbolumuza zarar verdiğini ve bizleri çok üzdüğünü ve Basketbol sporunu daha da ileriye taşımamızı zorlaştırdığını belirtmek isteriz. Bu bağlamda Federasyonumuz bugüne kadar olduğu gibi sakin kalarak hiçbir tartışmaya ve polemiğe girmeyerek çalışmalarımızı basketbolumuzun geleceği için yasalarımız ve hukuksal kurallar çerçevesinde devam ettireceğini sizlere belirtiriz. Saygılarımızla; KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu

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