KKTC Başsavcılığı: "Biz bu davayı kazanamayız"

KKTC Başsavcılığı Şansal'ın sınırdışı kararının iptali için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdı

Gazeteport'ubn haberine göre,KKTC'den sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı'nda yolcuların saldırısına uğrayan Barbaros Şansal, 8 vatandaşın Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçe sonrasında sınırdışı kararı verilmişti... KKTC'de şimdi o kararı kaldırma telaşında. KKTC Başsavcılığı, Şansal'ın açtığı davayı kazanamayız diye hala işleme almadı.

"BİZ BU DAVAYI KAZANAMAYIZ"

Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre, Barbaros Şansal'ın KKTC Yüksek İdare mahkemesine açtığı sınırdışı kararının iptaline ilişkin davaya ilişkin Başsavcılık, "bu davayı kazanamyız,siz en iyisi Bakanlar Kurulunda bu kararı iptal edin" diyerek, İçişleri Bakanlığına yazı gönderdi.Başsavcılık "devlet bu konuda haklı değil" diyerek, savuma dosyalamadı.

İşte Yeni Düzen gazetesi yazarı Sami Özuslu'nun, hakkında sınır dışı kararı alınan modacı Barbaros Şansal'la ilgili yazından ilgili bölümü;

"Bakanlar Kurulu’nun bu kararı iptal etmesi gerekiyor. Lakin çok enteresan bir durum var. Barbaros’un verdiği bilgiye göre, KKTC hükümeti bu kararı iptal etmek istiyor, ama bunu yapamıyor. Çünkü ortada ‘sınır dışı kararı’ yok. Olmayan bir kararın nasıl iptal edileceği ise belli değil. Konu büyük olasılıkla mahkemede halledilecek. Ama orada da sorun var. Çünkü duruşmalar sürekli erteleniyor. İçişleri Bakanlığı savunma vermediği için mahkeme davayı göremiyor. En ilginç nokta ise şu: KKTC Başsavcılığı “Bu davayı kazanamayız, siz en iyisi Bakanlar Kurulu’nda bu kararı iptal edin” diye İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdı. Yanlış okumadınız… KKTC Başsavcılığı KKTC İçişleri Bakanlığı’nı Barbaros Şansal’a karşı savunmayı doğru bulmadı ve bunu yaklaşık bir ay önce resmi bir yazıyla bakanlığa iletti.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Barbaros Şansal tarafından Şubat ayında açılan ve ‘sınır dışı kararının iptali’nin talep edildiği dava bugüne kadar görülemedi. Başsavcılık ‘devlet bu konuda haklı değil’ diyerek savunma dosyalamadı. Dava birkaç kez ertelendi. En son önceki gün, yani bayram tatili sonrası ilk iş günü olan Çarşamba gün Yüksek İdare Mahkemesi davayı gündemine aldı, ancak hükümet savunma dosyalamadığı için dava Eylül’e, yani yeni adli yılın açılışı sonrasına kaldı."