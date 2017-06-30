 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

KKTC Başsavcılığı: "Biz bu davayı kazanamayız"

» »
KKTC Başsavcılığı: "Biz bu davayı kazanamayız"
KKTC Başsavcılığı Şansal'ın sınırdışı kararının iptali için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdı

Gazeteport'ubn haberine göre,KKTC'den sınır dışı edilen ve getirildiği Atatürk Havalimanı'nda yolcuların saldırısına uğrayan Barbaros Şansal, 8 vatandaşın Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne sunduğu dilekçe sonrasında sınırdışı kararı verilmişti... KKTC'de şimdi o kararı kaldırma telaşında. KKTC Başsavcılığı, Şansal'ın açtığı davayı kazanamayız diye hala işleme almadı.

"BİZ BU DAVAYI KAZANAMAYIZ"

 Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre, Barbaros Şansal'ın KKTC Yüksek İdare mahkemesine açtığı sınırdışı kararının iptaline ilişkin davaya ilişkin Başsavcılık, "bu davayı kazanamyız,siz en iyisi Bakanlar Kurulunda bu kararı iptal edin" diyerek, İçişleri Bakanlığına yazı gönderdi.Başsavcılık "devlet bu konuda haklı değil" diyerek, savuma dosyalamadı.

İşte Yeni Düzen gazetesi yazarı Sami Özuslu'nun, hakkında sınır dışı kararı alınan modacı Barbaros Şansal'la ilgili yazından ilgili bölümü;

 "Bakanlar Kurulu’nun bu kararı iptal etmesi gerekiyor. Lakin çok enteresan bir durum var. Barbaros’un verdiği bilgiye göre, KKTC hükümeti bu kararı iptal etmek istiyor, ama bunu yapamıyor. Çünkü ortada ‘sınır dışı kararı’ yok. Olmayan bir kararın nasıl iptal edileceği ise belli değil. Konu büyük olasılıkla mahkemede halledilecek. Ama orada da sorun var. Çünkü duruşmalar sürekli erteleniyor. İçişleri Bakanlığı savunma vermediği için mahkeme davayı göremiyor. En ilginç nokta ise şu: KKTC Başsavcılığı “Bu davayı kazanamayız, siz en iyisi Bakanlar Kurulu’nda bu kararı iptal edin” diye İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdı. Yanlış okumadınız… KKTC Başsavcılığı KKTC İçişleri Bakanlığı’nı Barbaros Şansal’a karşı savunmayı doğru bulmadı ve bunu yaklaşık bir ay önce resmi bir yazıyla bakanlığa iletti.

 Yüksek İdare Mahkemesi’nde Barbaros Şansal tarafından Şubat ayında açılan ve ‘sınır dışı kararının iptali’nin talep edildiği dava bugüne kadar görülemedi. Başsavcılık ‘devlet bu konuda haklı değil’ diyerek savunma dosyalamadı. Dava birkaç kez ertelendi. En son önceki gün, yani bayram tatili sonrası ilk iş günü olan Çarşamba gün Yüksek İdare Mahkemesi davayı gündemine aldı, ancak hükümet savunma dosyalamadığı için dava Eylül’e, yani yeni adli yılın açılışı sonrasına kaldı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu çocuğun ailesi aranıyor30 Haziran 2017 Cuma 15:34
  • Yine kaza: 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır30 Haziran 2017 Cuma 15:31
  • BKP, tarafları yapıcı ve kararlı olmaya çağırdı30 Haziran 2017 Cuma 15:09
  • YDP: “Hükümet özel hastane lobisine boyun eğdi”30 Haziran 2017 Cuma 15:08
  • Ertuğruloğlu Rum tarafını daha yapıcı olmaya çağırdı30 Haziran 2017 Cuma 15:03
  • Guterres: "Hala zorlu müzakerelere ihtiyaç duyulan konular var"30 Haziran 2017 Cuma 13:48
  • Dolu sonucunda narenciye ürünü zarar gören üreticilere ödemeleri yapıldı30 Haziran 2017 Cuma 13:28
  • Kocias: "Türk tarafı şantaj yapıyor"30 Haziran 2017 Cuma 13:25
  • Bağımsızlık Yolu: "14 aydır bekletiyorsunuz"30 Haziran 2017 Cuma 13:06
  • Durduran Kıbrıs Konferansı’ndaki gelişmeleri değerlendirdi30 Haziran 2017 Cuma 12:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti