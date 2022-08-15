  • BIST 2.863,25
  • Altın 1031.837
  • Dolar 17.9593
  • Euro 18.3828
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı

» »
Macaristan'da gerçekleşen Hun Türk Kurultayı'nda KKTC bayrağı dalgalandı.
KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayrağının kurultayda dalgalanmasını selamladı.

Cumhurbaşkanı'nın mesajı şöyle:

Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sándor Lezsák'ın himayelerinde ve Macar Turan Vakfı tarafından 2010 yılından buyana her iki yılda bir uluslararası seviyede düzenlenen Hun Türk Kurultayı'nda her organizasyinda olduğu gibi KKTC Bayrağımız katılımcıları selamlamıştır. KKTC Bayrağımızın Hun Türk Kurultayı'nda yer almasında katkısı olanları selamlıyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:37
  • Yol içinde elektrik direği15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29
  • MSB'den Kıbrıs paylaşımı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25
  • MSB'den Kıbrıs paylaşımı15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:12
  • HP Lefkoşa ilçe başkanı Kotak : '' Fonları düşürüp piyasayı ucuzlatmak şart''15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:08
  • “İNSAN DENEN ŞEY” Oyunu 16 Ağustos’da Merkez Lefkoşa’da Sunulacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:59
  • Burak Maviş: Öğretmenler, despot yaklaşımlara karşı direnmeye devam edecek15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:57
  • 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:56
  • Karaciğeri arındırarak tertemiz yapan ikili: Greyfurt ve limon15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:55
  • Taşkent Şehitleri bugün anılacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti