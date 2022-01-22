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KKTC Bayrağını Dünyanın Beş Büyük Zirvesinde Dalgalandıran Birkan Uzun’un Efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde

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KKTC Bayrağını Dünyanın Beş Büyük Zirvesinde Dalgalandıran Birkan Uzun’un Efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde...
KKTC Bayrağını Dünyanın Beş Büyük Zirvesinde Dalgalandıran Birkan Uzun’un Efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını, dünyanın en yüksek 5 zirvesinde dalgalandıran Birkan Uzun’un efsanesi, Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuval üzerine akrilik boya ile yaptığı tablo ile ölümsüzleşti. Eser, Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyarete açıldı.  

Birkan Uzun’un, Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdığı anı gösteren fotoğraf karesi medyaya düştüğünde, bütün Kıbrıs Türklerinin yüzünde, kaynağını yaşadıkları büyük gururdan alan büyük bir gülümseme belirmişti. 1 Ocak 2022’de aramızdan ayrılan 28 yaşındaki Birkan Uzun, 2016’da henüz 23 yaşında iken, ülkesinin bayrağını dünyanın en yüksek 7 zirvesinde dalgalandırmaya karar vermiş ve Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’ndan başlayarak bu hedefe adım adım yürüyerek 5 yılda dünyanın en büyük 5 zirvesine KKTC bayrağını dikmişti. 16 Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesine tırmandığında hedefine ulaşmak için önünde sadece iki büyük zirve kalmıştı. Bu yıl Endonezya’da Carstensz Piramidi’ne tırmanmayı ve son olarak 2023’te Everest’e tırmanmayı planlıyordu.

2021’i Birkan Uzun’un genç yaşında imza attığı başarılarla, ülkesinin adını bütün dünyaya haykırmak için çıktığı efsanevi tırmanışların gururu ile kapattık. 2022’nin ilk gününde ise hepimizi tarifsiz bir acıyla yüzleştiren Birkan Uzun’u kaybettiğimiz haberini aldık.

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Genç yaşında, ülkesinin bayrağını, dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırarak, KKTC’nin varlığını bütün dünyaya duyurma bilincini ve cesaretini gösteren Birkan Uzun’un efsanesi Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşayacak. Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva, Birkan Uzun’un kısa bir süre önce KKTC bayrağını, Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirvesine diktiği anı, tuval üzerine akrilik boya ile yansıtarak, bu büyük zaferi ölümsüzleştirdi. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenmeye başlanan eser, Birkan Uzun’un genç yaşında ortaya koyduğu cesareti ölümsüzleştirerek, Uzun’un Kıbrıs Türk gençlerine ilham vermeyi sürdürmesini amaçlıyor.

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