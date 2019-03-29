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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, lösemi hastası Demir'i ziyaret etti.

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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği'nden lösemi hastası minik Demir'e anlamlı ziyaret
KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, lösemi hastası Demir'i ziyaret etti.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkan, Asbaşkan ve beraberindeki bazı Yönetim Kurulu üyeleri kamuoyunda da yakınen bilinen ve hassasiyetle takip edilen Ankara’da tedavi görmekte olan lösemi hastası minik Demir’e sürpriz bir moral ziyareti gerçekleştirdi.

Bugün, günü birlik ziyaret çerçevesinde Demir’e birtakım oyuncakların yanı sıra kendi adının yazılı olduğu bir Beşiktaş formasıyla, Dernek Asbaşkanı’nın küçük kızının yaptığı resim ve arkadaşlarından gelen hediyeler Demir’le paylaşıldı.

Dernek Yönetim kurulu olarak Demir’in en büyük hayali olan Vodafone Park’ta maç izleme ve en sevdiği futbolcu Oğuzhan ve Quaresma ile buluşturma sözü verildi.

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