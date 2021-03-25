  • BIST 1.412
  • Altın 443,228
  • Dolar 7,9446
  • Euro 9,3723
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı

» »
  KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda  bayrağı Kerem Eti devraldı.
KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı

KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı

  KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda  bayrağı Kerem Eti devraldı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan dönemde KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde başkanlık yapacak olan Kerem Eti’yle yeni dönemde başlamış oldu. Dernek başkanı Kerem Eti birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu da oluşturarak faaliyetlerine başladı. Oluşturduğu güçlü yönetim kurulu ile dikkat çeken Kerem Eti dereneği daha iyi noktalara taşımak içinde kolları sıvadı.      

Bayrak En Yukarda Dalgalanacak

KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nin çiçeği burunda yeni başkanı Kerem Eti, Kıbrıs'ta yaşayan Beşiktaşlılara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, Kıbrıs'ta Beşiktaşbayrağını her zaman en yukarıda dalgalandıracaklarına vurgu yaptı.

Dernek olarak görev süresi içerisinde çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten başkan Kerem Eti, faaliyetleri ve yapılması düşünülen projeleri hayata geçirme noktasında ise karalı bir şekilde sonuçlandıracaklarını söyleyerek, yönetim kadrosunun da bu doğrultuda kurduğunu ifade etti.

Kerem Eti başkanlığındaki  KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde 2 yıl görev alacak yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı ise şöyle belirlendi. 

K.K.T.C. Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu :

Kerem Eti (Başkan)

Burak Taşkent (Asbaskan ve Girne bölge sorumlusu)

Hakan Rüstem (Genel sekreter)

Mustafa Kulle (Sayman)

Canol Göktaş (Lefkoşa bölge sorumlusu)

Olcayto Öktem (Sosyal medya sorumlusu)

Pınar Erişmen (Hukuk danışmanı)

Gürkan Gazioğlu (Gazimağusa bölge sorumlusu)

Tahir Kaya (İskele bölge sorumlusu)

Mehmet Çörekçi (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hülya Bozdağ (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hakan Harper (KKTC Çarşı temsilcisi ve lise oluşum sorumlusu)

Uğur Uğurata (Yönetici)

İlker Yatman (Yönetici)

Mert Akman (Yönetici)

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner, ‘elektronik bileklik’ sistemi hakkında bilgi verdi25 Mart 2021 Perşembe 16:46
  • Baybars'tan hellim açıklaması25 Mart 2021 Perşembe 16:45
  • TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa Oldu25 Mart 2021 Perşembe 16:14
  • Kıbrıs’ın Geleceği Online Seminerde Tartışıldı25 Mart 2021 Perşembe 15:50
  • Kıbrıs’ın Geleceği Online Seminerde Tartışıldı25 Mart 2021 Perşembe 15:50
  • Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığını Ziyaret etti25 Mart 2021 Perşembe 15:36
  • Kızılyürek:Hellimin Avrupa Pazarına girmesi önünde duranlar üreticilere ve topluma zarar veriyor25 Mart 2021 Perşembe 15:23
  • MİT ve Emniyet'ten KKTC'de FETÖ operasyonu!25 Mart 2021 Perşembe 15:21
  • Erhürman: KIB-TEK zararına satış yapıyor25 Mart 2021 Perşembe 14:58
  • Arıklı:Teknecik'in gaza çevrilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor25 Mart 2021 Perşembe 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti