KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı

KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda bayrağı Kerem Eti devraldı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan dönemde KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde başkanlık yapacak olan Kerem Eti’yle yeni dönemde başlamış oldu. Dernek başkanı Kerem Eti birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu da oluşturarak faaliyetlerine başladı. Oluşturduğu güçlü yönetim kurulu ile dikkat çeken Kerem Eti dereneği daha iyi noktalara taşımak içinde kolları sıvadı.

Bayrak En Yukarda Dalgalanacak

KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nin çiçeği burunda yeni başkanı Kerem Eti, Kıbrıs'ta yaşayan Beşiktaşlılara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, Kıbrıs'ta Beşiktaşbayrağını her zaman en yukarıda dalgalandıracaklarına vurgu yaptı.

Dernek olarak görev süresi içerisinde çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten başkan Kerem Eti, faaliyetleri ve yapılması düşünülen projeleri hayata geçirme noktasında ise karalı bir şekilde sonuçlandıracaklarını söyleyerek, yönetim kadrosunun da bu doğrultuda kurduğunu ifade etti.

Kerem Eti başkanlığındaki KKTC Beşiktaşlılar Derneği’nde 2 yıl görev alacak yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı ise şöyle belirlendi.

K.K.T.C. Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu :

Kerem Eti (Başkan)

Burak Taşkent (Asbaskan ve Girne bölge sorumlusu)

Hakan Rüstem (Genel sekreter)

Mustafa Kulle (Sayman)

Canol Göktaş (Lefkoşa bölge sorumlusu)

Olcayto Öktem (Sosyal medya sorumlusu)

Pınar Erişmen (Hukuk danışmanı)

Gürkan Gazioğlu (Gazimağusa bölge sorumlusu)

Tahir Kaya (İskele bölge sorumlusu)

Mehmet Çörekçi (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hülya Bozdağ (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hakan Harper (KKTC Çarşı temsilcisi ve lise oluşum sorumlusu)

Uğur Uğurata (Yönetici)

İlker Yatman (Yönetici)

Mert Akman (Yönetici)