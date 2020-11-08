KKTC Binicilik Federasyonu 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

İlk gün sonuçları şöyle oldu,
70 cm X pole kategorisinde
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz
- Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Bulut Mirka
70 cm kategorisinde
5-12 yaş kategorisinde
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Nerin Batıbeniz
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz
12-14 yaş kategorisinde
- Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
- Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Ali Toruntay
- Ferdi olarak yarışan Storm isimli atıyla Ruby Kılıç
90 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
- Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal
- Aner Atlı Spor Kulübü’nden Stapillion isimli atıyla Doğa Çobanoğlu
18 yaş üzeri kategorisinde
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
- Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler
- Royal Atlı Spor Kulübü’nden Annie isimli atıyla Karem Ben Guima
Genel klasman
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
- Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler
Yarışmanın ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde 80cm, 100cm ve 120cm parkurları ile devam edecektir.
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