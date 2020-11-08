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KKTC Binicilik Federasyonu 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

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İlk gün sonuçları şöyle oldu
KKTC Binicilik Federasyonu 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

İlk gün sonuçları şöyle oldu,

70 cm X pole kategorisinde

  1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz
  2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz
  3. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Bulut Mirka

 

70 cm kategorisinde

5-12 yaş kategorisinde

  1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Nerin Batıbeniz
  2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Jack isimli atıyla Nerin Batıbeniz

 

12-14 yaş kategorisinde

  1. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
  2. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Şayan isimli atıyla Ali Toruntay
  3. Ferdi olarak yarışan Storm isimli atıyla Ruby Kılıç

 

90 cm kategorisinde

15-18 yaş kategorisinde

  1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
  2. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal
  3. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Stapillion isimli atıyla Doğa Çobanoğlu

 

18 yaş üzeri kategorisinde

  1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
  2. Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler
  3. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Annie isimli atıyla Karem Ben Guima

 

Genel klasman

  1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
  2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
  3. Asya Atlı Spor Kulübü’nden Captain Di Zappo isimli atıyla Asya Alpler

 

Yarışmanın ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde 80cm, 100cm ve 120cm parkurları ile devam edecektir.

 

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