KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası'nı Dün Gerçekleştirdi

KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.
İkinci gün sonuçları ise şöyle oldu,
80 cm kategorisinde
5-12 yaş kategorisinde
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz
12-14 yaş kategorisinde
- Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
- Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Venüs isimli atıyla Rifat Özoktay
- Tunaç Atlı Spor kulübünden Ringo isimli atıyla Batuhan Özbek
18 yaş üzeri kategorisinde
- Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Fevzi Kızılkılınç
- Kıbrıs Atlı Spor Kulübü’nden Secret isimli atıyla Tuğberk Eskimuhtaroğlu
100 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
- Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Serkan Efe Ünal
- Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal
18 yaş üzeri kategorisinde
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
- Royal Atlı Spor Kulübün’nde Prosche isimli atıyla Melissa Alçıner
Genel Klasman
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
- Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
120 cm kategorisinde
15-18 yaş kategorisinde
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
18 yaş üzeri kategorisinde
- Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan
Genel Klasman
- Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan
- Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
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