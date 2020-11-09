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KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası'nı Dün Gerçekleştirdi

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KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.
KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası'nı Dün Gerçekleştirdi

KKTC Binicilik Federasyonu, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası, Meclis Başkanlığı Kupası ikinci günü 8 Kasım 2020 tarihinde, Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

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İkinci gün sonuçları ise şöyle oldu,

 

80 cm kategorisinde

5-12 yaş kategorisinde

  1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zorba isimli atıyla Nerin Batıbeniz

 

12-14 yaş kategorisinde

  1. Royal Atlı Spor Kulübü’nden Sydney isimli atıyla Ali Toruntay
  2. Beşok Atlı Spor Kulübü’nden Venüs isimli atıyla Rifat Özoktay
  3. Tunaç Atlı Spor kulübünden Ringo isimli atıyla Batuhan Özbek

 

18 yaş üzeri kategorisinde

  1. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Fevzi Kızılkılınç
  2. Kıbrıs Atlı Spor Kulübü’nden Secret isimli atıyla Tuğberk Eskimuhtaroğlu

 

100 cm kategorisinde

15-18 yaş kategorisinde

  1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
  2. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Çakır isimli atıyla Serkan Efe Ünal
  3. Aner Atlı Spor Kulübü’nden Hunter isimli atıyla Serkan Efe Ünal

 

18 yaş üzeri kategorisinde

  1. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
  2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
  3. Royal Atlı Spor Kulübün’nde Prosche isimli atıyla Melissa Alçıner

 

Genel Klasman

  1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan
  2. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Güneş isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu
  3. Tunaç Atlı Spor Kulübü’nden Zoe isimli atıyla Jasmine Çelebioğlu

 

120 cm kategorisinde

15-18 yaş kategorisinde

  1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan

 

18 yaş üzeri kategorisinde

  1. Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan

 

Genel Klasman

  1. Ferdi olarak yarışan Content isimlı atıyla Hayri Baykan
  2. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nden Wulensa isimli atıyla Leyla Gökaşan

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