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KKTC Bir Deprem Ülkesi Depreme Yönelik Çalışmalar İvedilikle Hızlanmalı

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KKTC Bir Deprem Ülkesi Depreme Yönelik Çalışmalar İvedilikle Hızlanmalı
KKTC Bir Deprem Ülkesi Depreme Yönelik Çalışmalar İvedilikle Hızlanmalı

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi, deprem kaynaklı hasarları en aza indirgemek için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini; Gemikonağı, Yedidalga ve Yeşilırmak’a afet anında müdahalenin sıkıntı olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan bildiride, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin  Yedidalga, Gemikonağı ve Lefke’de depremle ilgili incelemelerde bulunduğu kaydedildi. 

Bildiride, bu yıl Kıbrıs’ın batısında meydana gelen depremlerin KKTC’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığını, bu nedenle depreme yönelik çalışmaların yapılması gerekliliği vurgulandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar konuyla ilgili, 2021’de  22 gün arayla Kıbrıs’ın batısında meydana gelen ve büyük korkuya neden olan depremlerin ardından salı akşamı bir depremin daha meydana geldiğini, 6.6 büyüklüğündeki 11 Ocak, 4.5 büyüklüğündeki 28 Ocak, 5.3 büyüklüğündeki 2 Şubat ve 4.5 büyüklüğündeki 26 Nisan depremlerinin KKTC’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Yedidalga, Gemikonağı ve Lefke ziyareti sırasında Lefke’de 1995 depreminde yıkılan ev, Gemikonağı göleti, 11 Ocak 2022 depreminde hasar gören sulama kanalı, Soli Harabeleri bölgesinde 1995 depreminden hasar gören evler ve Yedidalga deresinde hasar gören direk üstü yapılarda incelemelerde bulunuldu ve hasar tespiti yapıldı. 

Deprem Komitesi üyeleri, yaptıkları değerlendirme doğrultusunda, tek bir yol ile ulaşılabilen Gemikonağı, Yedidalga ve Yeşilırmak köylerinin deprem veya herhangi bir doğal  afet anında müdahalesinin sıkıntılı olabileceği görüşünü paylaştılar.  

Heyette, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Temsilcisi Yusuf Eker, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Temsilcisi Şerife Tutku, Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Safkan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Muhammad Karimi, KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Temsilcisi Dr. Hilmi Dindar ve Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen raportör olarak yüksek mimar Reyhan Bilgeer yer aldı.

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