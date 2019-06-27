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KKTC Brüksel Temsilciliği’nin dağıttığı not defterlerine tepki

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Rum basını, KKTC’nin Brüksel’deki temsilciliğinin Lefkara işi ile süslenmiş not defterleri dağıtmasına tepki gösterdi.
KKTC Brüksel Temsilciliği’nin dağıttığı not defterlerine tepki

Fileleftheros, “Lefkara İşini De Gaspediyorlar… Sahte Devletin Temsilciliği Brüksel’de Aksesuarları Süsleyip Dağıtıyor” başlığıyla verdiği haberinde, KKTC Brüksel Temsilciliği’nin, KKTC’nin “ürünleri kendi icadı gibi gösterme” eylemlerine katkı koyduğu yorumunu yaptı.
 

“Kıbrıslı Türkler yurtdışında elini kolunu sallayarak dolaşırken; Kıbrıs’ta, bu gaspı en azından siyasi düzeyde engelleyecek hiçbir şey yapılmıyor” diyen gazete, bu asırlık sanatın korunması ve Güney Kıbrıs piyasasında taklit ürün pazarlanmasının önüne geçilmesi yönünde bazı çabalar da bulunduğunu yazdı.
 

Bu çerçevede geleneksel Lefkara ürünü satın almak isteyen gerek yabancı turistlerin gerekse Rumların bu el işinin menşei konusunda bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken gazete, Lefkara işinin 2009’da UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesine girdiğine ve Rum Standart Örgütü (CYS) tarafından CYS 400: 2015 kodu ile kendi kimliğini kazandığına işaret etti.

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