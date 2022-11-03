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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru!

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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru!
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren yabancıların çalışma ön izin başvurularının af süresi sonuna kadar durdurulacağını ve yeni başvuru kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışılığın sebep olduğu sosyo-ekonomik sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 27 Ekim Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunup çeşitli sebeplerle kaçak statüsüne düşmüş yabancılara af öngören yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren yabancıların çalışma ön izin başvurularının af süresi sonuna kadar durdurulacağı ve yeni başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Herhangi bir nedenle kayıt dışı duruma düşmüş olan yabancı ülke vatandaşlarının kayıt altına alınması hedefiyle 90 günlük af süresi boyunca af başvurularının İçişleri Bakanlığı’na yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, iş hayatında çalışma izinleri ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyuna duyuru yapıldı.

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