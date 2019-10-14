KKTC camilerinde TSK'nın Suriye harekatı için Fetih Suresi okundu

Din görevlileri Hakan Moral, Musa Özdemir, Mustafa Tekinalp, Eyyüp Budak, Mustafa Çakar ve Serkan Yıldırım bugün sabah namazında Kuran-ı Kerim tilavetini okudu ve Türk ordusunun "muzaffer olması" için dua etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, duada şunları söyledi:

“Ülkemiz, kardeşlerimiz ve milletimiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Tarih boyunca olduğu gibi bugünde bu necip milletin düşmanları olacaktır. Göğsümüzde taşıdığımız iman, ecdadımızdan aldığımız emanet, elimizde Kur’an, dilimizde şehadet ile inşallah bu millet, her türlü düşmanlığın, terörizmin ve yurdumuza yönelmiş kötü emellerin üstesinden gelmiştir ve gelecektir.

Şu günlerde ordumuz barış için, barış pınarlarını Suriyeli kardeşlerimize ulaştırmak işin bir harekât yapıyor. Bu ordunun içerisinde her birimizden birer parça var. Biz yavrularımızı askere uğurlarken ‘Oğul vatan senden hizmet bekliyor. Ben seni bu günler için yetiştirdim’ diyen ana-babalarız.

Oğlumuzu askere gönderirken ona kına yaktık ki, vatana kurban olsun diye. İşte gün bu gündür. Gün Vatana kurban olabilme günüdür. Gün vatan için, Millet için, devlet için, bayrak için, ezan için şehit olabilme, şehitliği göze alabilme günüdür. Gönül ister ki, şu an hepimiz adını Hz. Muhammed Mustafa’dan alan Mehmetçiğimizin yanında olalım. Onlarla beraber düşmana karşı, hainlere karşı, teröristlere karşı birlikte mücadele edelim.

Fiziki yanlarında olamasak da Peygamberimizin teyzesi Hala Sultan’ın diyarından, bu muhteşem kubbenin altında, onların manen yanında olmak için bir araya geldik. Okunan Fetih Suresini ve diğer ayeti kerimeleri okurken hepimiz içimizden şöyle geçirdik: Ya Rabbi! Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te, Malazgirt’te, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da nasıl ki bu millete görünür-görünmez ordularınla yardım etmişsen, bugün de Barış Pınarı Harekâtında aynı yardımı diliyoruz. Allah Milletimize, devletimize zeval vermesin.”

Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle bütün camilerde sabah namazından önce Fetih Suresi okunmaya ve Türk ordusunun muzaffer olması için dualar edilmeye devam edilecek.