KKTC Cimnastik Federasyonu, St. Hilarion Kalesi’nde Parkur Müsabakası Düzenliyor

KKTC Cimnastik Federasyonu, Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucu St. Hilarion Kalesi’nde gerçekleştirilecek Cercle/Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek amacıyla, çocuklarla parkur müsabakası düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon olarak 19 Haziran Cumartesi günü “Kendine İnan Herşey Mümkündür” sloganıyla St. Hilarion Kalesi’nde saat 17.00’de 12 yaş üstü çocuklar için parkur müsabakası düzenleyeceklerini duyurdu.

“Bu sayede dünyaya biz buradayız bizde varız mesajı vermeyi hedeflemekteyiz” diyen Sapsızoğlu, sporun ve sanatın kültürler arası dostluk ve barışı güçlendirmede altın anahtar olarak kullanılması, engel olarak değil, bir barış eylemi olarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sapsızoğlu, sporun, farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet ettiğini kaydetti.

İlk kez yapılacak müsabakaya, federasyon dışından sporcular da katılabilecek.