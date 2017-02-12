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KKTC Cıttaslow heyeti Artvin’de toplantıya katıldı

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KKTC Cıttaslow heyeti Artvin’de toplantıya katıldı
KKTC Cittaslow heyeti, Artvin’in cittaslow üyesi Şavşat’ta gerçekleştirilen ’Cittaslow Türkiye Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

KKTC’yi toplantıda KKTC Cittaslow Ağı üyesi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş ve Yeniboğaziçi temsilcisi Salamis Slow Food Lideri Umut Kurşun temsil etti.

KKTC Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre,  toplantıda, Cittaslow Uluslararası Birliği’nin Genel Direktörü Pier Giorgio Oliveti, Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer ve 12 cittaslow üyesi belediye temsilcisi yer aldı

Cittaslow Türkiye Genel Kurulu toplantısında cittaslow ünvanını kazanan Gerze, Eğirdir ve Göynük Belediyelerine uluslararası cittaslow üyelik sertifikaları verildi.

Cittaslow 2019 Uluslararası Genel Kurulu  KKTC’de gerçekleştirilecek.

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