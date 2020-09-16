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KKTC Covid-19: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, bir hasta ise uyutuluyor

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KKTC Covid-19: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, bir hasta ise uyutuluyor
KKTC Covid-19: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, bir hasta ise uyutuluyor

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Pandemi Merkezi’nde tedavi gören iki  Covid-19 hastası  yoğun bakıma alındı.

DETAY ÖZEL -HANİFE LEFKARALI

Diğer yandan üçüncü bir hastanın da yoğun bakıma alınıp alınmaması konusunda doktorların değerlendirme yaptığı öğrenildi.

KKTC'de 1 Temmuz'da yapılan açılım sürecinden sonr ilk kez Covid-19 hastaları yoğun bakıma alınmaya başlandı.

Bir hastanın yoğun bakımda uyutulduğu da öğrenildi.

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