KKTC Covid-19: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2, bir hasta ise uyutuluyor

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Pandemi Merkezi’nde tedavi gören iki Covid-19 hastası yoğun bakıma alındı.
DETAY ÖZEL -HANİFE LEFKARALI
Diğer yandan üçüncü bir hastanın da yoğun bakıma alınıp alınmaması konusunda doktorların değerlendirme yaptığı öğrenildi.
KKTC'de 1 Temmuz'da yapılan açılım sürecinden sonr ilk kez Covid-19 hastaları yoğun bakıma alınmaya başlandı.
Bir hastanın yoğun bakımda uyutulduğu da öğrenildi.
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