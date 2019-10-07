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KKTC CSO 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında konser verecek

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 11 Ekim’de 17. Uluslararsı Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
KKTC CSO 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında konser verecek

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC CSO festival kapsamında vereceği konser ile Sezon Açılışını da gerçekleştirecek.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak konserin ilk bölümünde dünyanın en önemli Chopin yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve 2007’de Polonya tarafından Polonya Üstün Hizmet Nişanı ile ödüllendirilen dünyaca ünlü Piyano virtüözü TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay solist olarak yer alacak ve Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO eşliğinde Frederic Chopin’ in Fa minör 2. Piyano Konçertosu’nu yorumlayacak. 

Konserin 2. bölümünde ise Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu’nu seslendirecek.  

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 17.si 2 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ile İletişim Sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim, festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

11 Ekim KKTC CSO Sezon Açılış Konseri Solist: Gülsin Onay (Piyano) - Şef: Ali Hoca              

15 Ekim Vassia Alati (Soprano) & Natania Hoffman (Çello) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (Piyano) Konseri                                                                                                                   

17 Ekim LBO Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri” (Şef: Oskay Hoca)                                                             

23 Ekim 3 Basses Konseri (Tuncay Kurtoğlu - Teyfik Rodos - Zafer Erdaş - Piyano: Tulio Gagliardo)                                                                                                            

26 Ekim Gökhan Aybulus Piyano Resitali                                                                               

28 Ekim Koloratur Soprano Beren Kader Fidan & Tenor Emre Akkuş Şan Konseri (Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan)                                                                                               

30 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali                                                                                         

1 Kasım KKTC CSO Barok Konseri Solistler: Emre Tamer (Keman) & Ebru Tamer (Keman)      

Tüm Konserler Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’ da başlayacak.

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