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KKTC CSO, 24. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılış konserinde yer alacak

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 24. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılış konserinde yer alıyor..
KKTC CSO, 24. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin açılış konserinde yer alacak

Bu akşam saat saat 20.30’da, Bellapais Manastırı Girne’de yapılacak konser, İtalyan şef Luciano di Martino’nun yönetiminde, Piyanist Rüya Taner’in solistliğinde gerçekleşecek.

Biletler, Bellapais Box Office, Kybele ve girişten temin edilebilecek olup giriş ücreti 50 TL’dir.

Festival açılış konser programı şöyle:

W. A. Mozart, Piyano Konçertosu, No. 23 La Majör, K. 488

F. Schubert, 5. Senfoni Si Bemol Majör, D. 485

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