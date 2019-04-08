  • BIST 97.322
  • Altın 237,988
  • Dolar 5,6852
  • Euro 6,4064
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

KKTC CSO, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy ile sahne alıyor

»
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ederek, birlikte sahne alıyor.
KKTC CSO, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy ile sahne alıyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan Salı saat 20.30'da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konserde, SILA 4’ün sevilen eserleri seslendirilecek. 

Konser, Ali Hoca yönetiminde, Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşiyor.

Konser programında; Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Ararım Sorarım Seni, Kıbrısım, Ata Binesim Geldi,  Zeytin, Gave, Garanfil, Kıbrıs Gelini, Ayrılık, Gara Gözlü Yarim, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendiriliyor.

SILA 4, Kıbrıs Türk toplumunun büyük sıkıntılar yaşadığı 1964 yılında Bayrak Radyosu’nda isim yapan Bayrak Kuartet müzik grubu olarak doğdu. Ferahzat Gürsoy, Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman İbrahim ve Erdinç Gündüz grubun ilk kurucuları olmakla birlikte, Yılmaz Kalfaoğlu ve Süleyman İbrahim’in Ankara’ya gitmesinden sonra Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş bu iki müzisyenin yerini aldı. 1969 yılında Kıbrıs türkülerine yönelerek, Kıbrıs Türk şarkı ve manilerini hatırlatan çalışmalar yapmaya başlayan grup, adadaki köyleri gezerek yaşlılardan kayıt olarak aldıkları manilerden türküler ortaya çıkardılar.

Erdinç Gündüz, Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş Ankara’da yükseköğrenimlerini sürdürürken, üç grup üyesinin sılada olması düşüncesiyle, grubun ismi SILA 4 oldu. “Kıbrısım”, sonrasında ise “Dolama” adlı şarkıları Kıbrıs’ta büyük ilgi görünce plak yapmaya karar veren grup, bir yüzünde “Kıbrısım”, diğer yüzünde ise “Dolama” parçalarının yer aldığı ilk 45’lik plaklarını piyasa sürdüler. Sonrasında plakları Türkiye'de de piyasaya sürülen grup, orada da hayli ilgi gördü. Özellikle “Gariban” isimli şarkı, Anadolu Rock isimli müzik türünün önemli şarkısı olarak gösterildi.

1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası  Raif Denktaş’ın yaşamını yitirmesiyle, grup büyük bir yıkım dönemi yaşadı. 1987 ve 1988 yıllarında bir araya gelen grup, Raif Denktaş anısına iki konser düzenledi.

SILA 4 şarkıları, nesil değişse de dillerde dolaşmaya devam edince, üç grup üyesi bir araya gelerek 13 adet SILA 4 şarkısını bir arada topladıkları CD’lerini 2009 yılında çıkardılar. CD’leri  2010 ve 2012 yılında da piyasaya sürülen grup, daha sonra iki önemli konser verdi.  Bunlardan birincisi, Mağusa Festivali çerçevesinde Salamis Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti;  ikincisi ise, Aydın Kalfaoğlu’nun hayata veda etmesinin ardından, 2015 yılında onun adına düzenledikleri “Aydınlık” adını verdikleri anı konseri oldu.

KKTC CSO, ülkemizin kıymetli SILA 4 grubu üyelerinden Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, düzenlenen konserde eşlik etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de “Makarios” Kitabı ve Yakın Tarihimiz Üzerine Söyleşi08 Nisan 2019 Pazartesi 09:58
  • "Ayak Bacak Fabrikası" Oyunu Perdelerini Açıyor08 Nisan 2019 Pazartesi 09:55
  • İsmail Bozkurt Ankara’da Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı anlattı08 Nisan 2019 Pazartesi 07:16
  • Kültür Bakanı Özyiğit İzmir kitap fuarında07 Nisan 2019 Pazar 16:57
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, ilkokul eğitim konserlerini tamamladı07 Nisan 2019 Pazar 11:57
  • Yavaş sanat akımı: Bir esere bakmakla kalmayın, onu görün06 Nisan 2019 Cumartesi 20:05
  • Hazar Ergüçlü: Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak hayal gibiydi06 Nisan 2019 Cumartesi 14:33
  • Nicolas Cage adada çekilecek “bilim kurgu” filminde oynayacak06 Nisan 2019 Cumartesi 12:42
  • LTB Başkanı Harmancı: “Bütün özellikleri içinde barındıran çok özel bir festival organize ettik”05 Nisan 2019 Cuma 14:53
  • Ülkemizin dünyaca ünlü piyanisti Rüya Taner Gazimağusa’da piyano resitali verecek05 Nisan 2019 Cuma 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti