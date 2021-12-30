  • BIST 1.863,65
  • Altın 755.37560
  • Dolar 13.1135
  • Euro 14.8625
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUzmanlar Uyardı, Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Çıktı: El Ve Ayaklara Dikkat

KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu

»
KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu
KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestraı “Yeni Yıl Konseri” ile yılın son konserinde dinleyicilerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, CSO, “Yeni Yıl Özel Programı” ile dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) AKKM’de yer alan konserde dinleyicilerle buluştu.

Ali Hoca yönetiminde, Melodi Kayış (keman) ile Tuncay Kayış’ın solistliğinde gerçekleşen konserde; piyanoda Atıf Peynirci, bas gitarda Levent Yılmaz, bateride Zafer Gerdanlı ve trompette Kutay Maktay yer aldı.

Konser programında, A.Vivaldi, Mevsimler, Yaz – Presto, Paul Anka - My Way, Crewe & Gaudio - Can’t Take My Eyes, Brel & Mckuen - If You Go Away, Aranje,Jhon Kander - New York New York, Bob Thıele - Wonderful World, Rick Allison - Je Taime, Bert Kaempfert – Love, Cab Calloway - Minne The Moocher, Perez Prado – Mambo, Erdinç Gündüz – Garanfil eserleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • George Clooney, THY’nin 35 Milyon Dolarlık Reklam Teklifini Erdoğan Yüzünden Reddetti26 Aralık 2021 Pazar 13:13
  • Matrix Serisinin Unutulmaz İsimleri Neler Yapıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 21:53
  • Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın’a Beş Ay Hapis25 Aralık 2021 Cumartesi 19:31
  • “Medya” Dergisinin 18’inci Sayısı “Covıd-19 Ve Medya” Ana Konusuyla Yayımlandı25 Aralık 2021 Cumartesi 16:35
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu’ndan “Yas - Uzun Bir Veda” Kitabı24 Aralık 2021 Cuma 18:48
  • KKTC’nin İlk Yerli Operası “Arap Ali Destanı” Türkiye Turnesini Tamamladı24 Aralık 2021 Cuma 16:49
  • Kemancı Melodi Kayış Ve Piyanist Atakan Sarı Yeni Yıl Konseri Gerçekleştiriyor24 Aralık 2021 Cuma 16:43
  • Kültür Dairesi, Mustafa Serdengeçti İçin Taziye Mesajı Yayımladı24 Aralık 2021 Cuma 16:04
  • James Franco: ABD'li Aktör Öğrencileriyle İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti24 Aralık 2021 Cuma 00:17
  • Hülya Avşar'dan Yeni Açıklama: Hiçbirinizi Takmıyorum Ve Saymıyorum23 Aralık 2021 Perşembe 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti