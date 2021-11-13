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KKTC CSO’dan “KKTC’nin 38. VE KKTC CSO’nun 6. Kuruluş Yılı” Konseri

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KKTC CSO’dan “KKTC’nin 38. VE KKTC CSO’nun 6. Kuruluş Yılı” Konseri
KKTC CSO’dan “KKTC’nin 38. VE KKTC CSO’nun 6. Kuruluş Yılı” Konseri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 19 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de, “KKTC’nin 38. ve KKTC CSO’nun 6. Kuruluş Yılı Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak konser Ali Hoca yönetiminde, Hikmet Altunbaşlıer solistliğinde gerçekleşecek.

Konser programı şöyle:

 K. Aziz, Bayrak Marşı – J. Derviş, Lefkoşa’nın İçinde Marş - J.F. HANDEL, Solomon, Kraliçe Sheeba Uvertürü,- J.S. Bach, Barndenburg Konçerto No.3 - J.B.G.Neruda, Trompet Konçertosu Bölüm 1 – G.Faure, Pavane – M.Sun, Bozkırın Sesi – A.Hoca, Küçük Kıbrıs Suiti”

Covid 19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyebileceği konser için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında çift aşılılar için Adapass, aşısızlar için ilgili test sonuçlarını ve kimlik kartlarını getirmeleri gerektiği de kaydedildi.

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