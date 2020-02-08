  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

KKTC Cumhurbaşkanlığı: "Bahçeli'ye hakaretlerini aynen iade ediyoruz!"

» »
KKTC Cumhurbaşkanlığı: "Bahçeli'ye hakaretlerini aynen iade ediyoruz!"
KKTC Cumhurbaşkanlığı: "Bahçeli'ye hakaretlerini aynen iade ediyoruz!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Guardian Gazetesi’ne verdiği mülakatı fırsat bilerek kendisine ve onun şahsında Kıbrıs Türk Halkı’na hakaret etme alışkanlığına bugün de devam etmiştir.

Cumhurbaşkanımız, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi gibi, KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı olasılığını soran gazeteciye bunun yanlışlığını vurgulamış, Kıbrıslı Türklerin böyle bir talebi bulunmadığını, bunu kabul edilemez korkunç bir senaryo olarak nitelediğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek çıkarlarına da uygun olmadığını izah etmiştir.

Devlet Bahçeli bunun üzerine, çağ dışı kalmış ırkçı ve faşizan anlayışla ve Türkiye’de sıklıkla kullandığı çatışmacı bir dil ile Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanımızın açıkça vurguladığı gibi , Kıbrıslı Türklerin hedefi Rum tarafının azınlığı olmak, ya da Türkiye’ye ilhak olmak değildir. Çabamız, Kıbrıs Türk Halkı olarak özgün karakter ve kimliğimizi koruyarak, Dünayadaki saygın yerimizi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etmektir.

Kimsenin Kıbrıs Türk halkının bu haklı ve demokratik talebinden rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt verme hakkı da yoktur.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın Enosis’in yörüngesine girdiğini söyleyebilecek kadar da kendini bilmemektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi yaşamı boyunca her fırsatta şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparken, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Enosis’e karşı Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadelede Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır.

Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz.

Barış Burcu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
8 Şubat 2020

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Akıncı'ya tepki! Akıncı sandıkta görecek!08 Şubat 2020 Cumartesi 16:46
  • Erhürman'dan sert açıklama: "Kıbrıs Türk halkı dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye kapalıdır"08 Şubat 2020 Cumartesi 16:41
  • CTP'den açıklama; " Nereden gelirse gelsin tüm müdahaleleri reddederiz"08 Şubat 2020 Cumartesi 16:35
  • "Akıncı,Türkiye aleyhtarlığını kışkırtacak açıklamalar yapıyor."08 Şubat 2020 Cumartesi 16:26
  • AKP'den Akıncı'ya; HADDİNİ BİL!08 Şubat 2020 Cumartesi 16:22
  • Bağımsızlık Yolu Hür-İş Federasyonu’nun çadırını ziyaret ederek destek belirtti.08 Şubat 2020 Cumartesi 16:00
  • Girne'de ani ve gayri tabi ölüm08 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
  • Uluçay Vadili, İnönü ve Paşaköy’ü ziyaret etti08 Şubat 2020 Cumartesi 15:14
  • Bahçeli’den Akıncı’ya sert tepki: Utanmazlık… Tedavisi imkansız bir Türkiye husumeti..08 Şubat 2020 Cumartesi 14:58
  • Cumhuriyet Meclisi Uluçay, Mesarya Bölgesindeki Belediyeleri Ziyaret Etti08 Şubat 2020 Cumartesi 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti