KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevden alındı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın görevinden alındı.
Resmi Gazetede yer alan karara göre Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. Maddesinin (2). Fıkrası uyarınca 30.12.2020 tarihli kararname ile 30.12.2020tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine atanmış olan Münevver Çağın'ın 25/11/2021 tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar verilir. denildi
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