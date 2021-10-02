KKTC Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres’in “Kişisel Temsilci” ataması konusunda açıklamada bulundu; “Rum tarafı uzlaşılandan geri adım attı”

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Kişisel Temsilci” ataması konusunda Rum tarafının olayı çarpıtarak, uzlaşılandan geri adım attığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi;

“Kıbrıs Türk tarafı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından görevlendirilen BM Üst

Düzey Görevlisi Jane Holl Lute'un resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için

ortak zemin olup olmadığını tespit çalışmalarını desteklemiş, Nisan ayı

sonunda Cenevre'de yer alan 5+BM toplantısına yapıcı bir ruhla katılmıştır.

Cenevre’deki toplantılarda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye ortak zemin

bulunmadan Genel Sekreter'in Kıbrıs için Özel Temsilci atanmasını uygun

bulmamıştır.



Jane Holl Lute'un Shell petrol şirketinin Direktörler Kurulu'na atanması

üzerine, BM Etik Kurulu'nun bu atama sonucu Kıbrıs'la ilgili görevi arasında

bir çıkar çatışması olabileceğine dair kararı ışığında, Sn. Lute görevinden

ayrılmıştır.



Bu gelişme üzerine, Kıbrıs Türk tarafı, Genel Sekreter Guterres'in önerisine uygun olarak Jane Holl Lute'un yerine kişisel temsilcisinin (personal envoy) görevlendirilmesini desteklemiş, atanacak kişinin görevinin Kıbrıs'ta resmi müzakereleri başlatabilmek için ortak zemin bulunup bulunmadığını bir zaman dilimi içerisinde belirlemek olarak tanımlanması ve her halükarda bu yetkinin Jane Holl Lute'a verilen yetkiyi aşmaması gerektiğini savunmuştur.

Bu yaklaşımımız, 5+BM toplantılarına katılan taraflardan biri olan Garantör ülke Türkiye tarafından da desteklenmektedir.



Savunduğumuz bu pozisyon, etkin bir şekilde BM Genel Sekreteri ile yapılan ikili görüşme de dahil ilgili taraflara aktarılmış, nitekim Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in katılımıyla gerçekleştirilen gayrıresmi üçlü görüşmenin ardından, BM tarafından iki tarafa değerlendirilmek üzere sunulan taslak açıklamada, tarafların Genel Sekreter'in bir Kişisel Temsilci (personal envoy) atamasını kabul ettiği açıkça belirtilmiştir.



Ne yazık ki, Rum tarafı bu görüşme sonrasında olanları çarpıtarak,

uzlaşılandan geri adım atmıştır. Bilindiği üzere Cenevre'de yer alan 5+BM

toplantısı sonunda Genel Sekreter'in yaptığı açıklamada ortak zemin olmadığı

ifade edilmiş ve BM'nin çalışmalarını sürdürme kararlılığı vurgulanmıştır.

Gelinen noktada, ortak zemin olup olmadığını tespit çalışmalarının

sürdürülmesini sağlayacak, Sayın Lute'la aynı esneklik, yetki ve görev

tanımına sahip ve direkt BM Genel Sekreterine sorumlu bir kişiye ihtiyaç

bulunduğu açıktır. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitlikleri ve eşit

uluslararası statüleri zemininde kurumsal iş birliğini öngören vizyonunu

ileri götürme çabaları yanında, Ada'daki günlük hayatı kolaylaştıracak ve

iki halk arasında güven yaratılmasına katkıda bulunacak, aşağıdan yukarıya

iş birliğini geliştirme gayretlerini kararlılıkla sürdürmeye devam

edecektir.”