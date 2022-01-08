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"KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası" İçin Tanışma Ve Dinleti Etkinliği Gerçekleştirildi

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"KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası" İçin Tanışma Ve Dinleti Etkinliği Gerçekleştirildi
"KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası" İçin Tanışma Ve Dinleti Etkinliği Gerçekleştirildi

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası oluşturma amacıyla tanışma ve dinleti etkinliği bugün yapıldı.

KOFALI: “ÜLKEMİZDEKİ TÜM ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında yer alan ve çok sayıda genç müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, ülkedeki çocukların çok sesli müziğe ve görsel sanatlara olan ilgi ve beğenisini artırmak amacıyla kurulacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Çocuk Senfoni Orkestrası ile gelecek kuşaklara önemli bir ortam hazırlayarak ülkemizdeki tüm çocuklara fırsat eşitliği yaratmayı öngördüklerini belirtti. 

Ülke çapında 6., 7. ve 8. sınıflardan öğrencileri kapsayan ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın büyük önem verdiği bu anlamlı proje için somut çalışmaları başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kofalı, Ali Yaman ve Ali Osman başta olmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaöğretim Müdürlüğü’ne ve KKTC CSO Şefi Ali Hoca, KKTC CSO Başkemancı Nihat Ağdaç ve KKTC CSO viyola sanatçısı Tüzel Ergün’e teşekkür etti. 

OSMAN: “MÜZİK VE SANAT ADINA GÜZEL İŞLERE İMZA ATILACAĞINA İNANIYORUM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü temsilcisi Ali Osman ise konuşmasında, önemli bir projeye adım atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek müzik ve sanat adına güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.

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