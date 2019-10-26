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KKTC Cumhurbaşkanlığı: Faşizan emelli, Turancı ve çağ dışı bir zihniyet

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"Turancı ülküsüne, baskıcı yöntemlerine biat etmeyen herkesi bin bir iftirayla yok etmeye çalışan Atatürk ilkelerine aykırı çağ dışı bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş yıldönümünde gerçekten vahim ve düşündürücü bir durumdur"
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Faşizan emelli, Turancı ve çağ dışı bir zihniyet

İşte o açıklama;

SÖZCÜ AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün uzun yazılı bir açıklama yapmış, bu açıklamasında neredeyse saldırmadığı ülke ve kişi kalmamış ve bir bölümünde de çok çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı da faşizan bir dil ve üslupla hedef almıştır.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’nin iddia ettiği gibi Kıbrıs Türklüğüne ihanet eden bir lider değil, tam tersine Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, halkımızın meşru hak ve çıkarları ile onurunu her şeyin üstünde tutan ve çağdaş Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden bir liderdir.

Kendi faşizan emelleri ve bu açıklamasında da açıkça ifade ettiği Turancı ülküsüne, baskıcı yöntemlerine biat etmeyen herkesi bin bir iftirayla yok etmeye çalışan Atatürk ilkelerine aykırı çağ dışı bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş yıldönümünde gerçekten vahim ve düşündürücü bir durumdur.

Kıbrıs Türk halkı, uzun yıllardan beridir Atatürk ilkelerini gönülden içselleştirmiş bir halktır. Atatürk Türkiye’sinin bütün bu çağ dışı anlayışları aşacağına ve Büyük Önderin işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına olan inancımızla, birkaç gün sonra kuruluş yıldönümü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96 yılını da bu vesileyle kutlarız.

Barış Burcu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

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